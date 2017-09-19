Safranbolu’da Gaziler günü törenlerle kutlandı

Safranbolu Şehitlikte düzenlenen törene, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özden, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Şenol, Kamil Temel, Hüseyin Bilicioğlu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İdarecileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Gaziler ve yakınları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan programda konuşan Ürkmezer, “ Gerek devletin gerekse Kaymakamlık ve Belediyenin tüm birimleri ile hem şehit ailelerimizin hem de gazilerimizin daima yanlarındayız. Ben bu vesile ile bir kez daha gaziler gününü kutluyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.