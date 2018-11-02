Safranbolu'da hasta ziyaretleri devam ediyor

Fatih Ürkmezer'in uygulamaya koyduğu sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan, hastanede yatan hastaların periyodik olarak ziyaret edilmesi devam ediyor.

Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve her hafta cuma günleri gerçekleştirilen ziyaretlerde hastaların ve hasta yakınlarının herhangi bir konuda desteğe ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor.

Hasta ziyaretlerine fırsat buldukça katılan Fatih Ürkmezer, hayatın tüm zamanlarında vatandaşın yanında olarak, devlet ve vatandaş arasındaki bağları güçlendiriyor. İnsanların en hassas olduğu anlar olan hastalık sürecinde, doğum sonrası ve yakınını kaybedenlerin duygusal anlamda bizleri yanlarında görmekten memnun olduklarını gözlediklerini belirten Ürkmezer, “Vatandaşımızın yanında olmayı amaçladığımız çeşitli projeler arasında yer alan hasta ziyaretlerimiz vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek içindir. Bundan sonrada vatandaşlarımızla yakından ilgilenmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ziyaretler esnasında hastalara, hastanede ihtiyaç duyulabilecekleri bazı hediyeler götürerek hastaları memnun ediyor.