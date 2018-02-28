Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 14:48

Safranbolu’da ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi başlatıldı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr.

Safranbolu’da ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi başlatıldı

28 Şubat 2018 14:48

Fatih Ürkmezer, "Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek bebek seti hediye ediyor.


Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyarete Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer’e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan eşlik etti.


Emek mahallesi ve Yazıköy TOKİ’de ikamet eden aileleri ziyaret eden Ürkmezer, ailelere yeni bireylerin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağı olduğunu söyleyerek, “ ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizde ailelerin sevinçlerine ortak olmayı, onları bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya gayret edeceğiz. Yeni doğan bebeklerimize aile saadeti içerisinde sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum" dedi.


Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan ‘’Hoş Geldin Bebek’’ projesi kapsamında aileleri ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Sisli
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç