Safranbolu’da ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi başlatıldı

Fatih Ürkmezer, "Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek bebek seti hediye ediyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyarete Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer’e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan eşlik etti.

Emek mahallesi ve Yazıköy TOKİ’de ikamet eden aileleri ziyaret eden Ürkmezer, ailelere yeni bireylerin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağı olduğunu söyleyerek, “ ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizde ailelerin sevinçlerine ortak olmayı, onları bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya gayret edeceğiz. Yeni doğan bebeklerimize aile saadeti içerisinde sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan ‘’Hoş Geldin Bebek’’ projesi kapsamında aileleri ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.