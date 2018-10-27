Safranbolu'da kedi evlerinin sayısı artıyor

Safranbolu Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan sokak kedilerinin barınmaları için yapılan portatif evler kentin birçok yerine konumlandırıldı.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiye Amirliği bünyesinde hizmet veren marangozhanede imalatı yapılan kedi evleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli yerlerinde hayvanseverler ve sokak hayvanları ile buluşturulmaya devam ediyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, kedilerin kış aylarında soğuktan korunmasını sağlıyor. Hayvanların da yaşam haklarının korunmasının önemini vurgulayan Ürkmezer, “Bizlerin yaşam alanlarımızı paylaştığımız hayvanlar, dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle Kaymakamlık ve Belediye olarak imkanlar ölçüsünde sokak hayvanlarını koruyacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ürkmezer, sokak hayvanlarına karşı daha vicdanlı davranılması gerektiğini belirterek, “Onların da bizler gibi yeme-içme ve barınma hakkına sahip olduğunu unutmamalıyız. Safranbolu Belediyesi olarak bizler de kentin bazı bölgelerine kedi ve kuş evleri yaparak hayvansever vatandaşlarımızın yanında oluyoruz ve onlara destek veriyoruz'' dedi.

Kedi evlerinin vatandaşın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mahallelere götürülerek, mahalle sakinlerine teslim edildiği belirtildi.