Safranbolu'da minik öğrenciler yangın tatbikatına katıldı

Safranbolu ilçesinde bulunan çeşitli okullardaki anaokulu öğrencileri gezi amaçlı ziyaret ettikleri tarihi konak görünümlü itfaiye binasında yangın tatbikatına katıldılar. Öğrencilere yangın esnasında neler yapılması gerektiğine dair bilgiler slaytta anlatıldıktan sonra İtfaiye Müdürü V. Mehmet Gökçü eşliğinde yangın tatbikatı yaptırıldı. Gökçü ilk yardımın önemine vurgu yapmak amaçlı yapılan yangın tatbikatında öğrencilere yangın anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

Çocukların her alanda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer “Kaymakamlık ve Belediye olarak çocuklarımızın ve öğrencilerimizin birçok alanda bilgi sahibi olmaları için her türlü etkinliği destekliyoruz. Özellikle hayati önem taşıyan yangın anında alınması gereken tedbirlerin çocuklarımıza uygulamalı olarak gösterilmesini çok faydalı buluyoruz. Evlerinde başlarına gelebilecek küçük kazalar esnasında ne yapmaları gerektiğini öğrenmeleri hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.