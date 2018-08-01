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01 Ağustos 2018 23:02

Safranbolu’da otomobil devrildi: 4 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Safranbolu’da otomobil devrildi: 4 yaralı

01 Ağustos 2018 23:02


Kaza, Safranbolu’ya bağlı Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Alper Acıt yönetimindeki 34 AID 945 plakalı otomobil, Kastamonu’dan Karabük’e seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan sürücü Alper Acıt, Melek Acıt, Gülizar Yılmaz ve Ahmet Cengiz yaralandı. Yaralılar AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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