Safranbolu’da ‘Özel Eller Sergisi’ açılışı yapıldı

Sergi açılışına Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Hasan Gemici Okulu’nun Safranbolu’da güzel faaliyetler gerçekleştiğini kaydetti. Ürkmezer Engelliler haftası nedeni ile Safranbolu’da engelli gençlerin kendi iç ve fikir dünyalarını yansıttıkları sergide bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizler görevlerimizin başında bulunduğumuz sürece şehirdeki her vatandaşımızın sorumluluğunu sırtımızda taşıyoruz. Bu dünyadaki belki de en önemli sorumluluğumuz engelli gençlerimizin eğitim imkanlarına erişimini sağlamaktır. Ülkemizde son 15 yılda engellilerimizin de sosyal hayata ve aile hayatında ağırlıklarının arttığını görüyoruz. Bizler de engelli gençlerimizin iyi eğitim gördüğü hayata aktif olarak katıldıkları bir şehirde yaşıyoruz emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise yaptığı konuşmada, “Anlamlı bir haftada anlamlı bir serginin açılışı için bir araya gelmiş durumdayız. Eğitimde feda edilecek hiçbir ferdin olmayacağı bilinci ile tüm fertlerimizin bilgi yetenek ve yeterliliklerini geliştirecek, kendilerine tüm eğitim imkanlar sağlandığında muazzam eserler çıkabileceğini görüyoruz. Engellin fiziksel olmadığını kendi zihinsel dünyamızda olduğunu ve bu engelli kaldırdığımızda hiçbir engel kalmayacağını biliyoruz ve tüm eğitimleri buna göre planlıyoruz” dedi.

Birbirinden güzel eserlerin bulunduğu sergi vatandaşın büyük beğenisini kazandı.