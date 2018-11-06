Safranbolu'da park ve bahçeler renkleniyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Amirliği ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan orta refüj ve ana arterleri çiçeklendirerek, uzayan çimleri biçip kenti daha güzel bir görünüme kavuşturuyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve "Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Safranbolu'da ekipler, kentin daha estetik bir görünüm alması amacıyla yeşil alanlar, park, refüj, kavşak ve meydanlarda peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Kış aylarında en renkli çiçekler arasında yer alan süs lahanası ve yine kış aylarının tercih edilen, turuncu ve mor renkli çiçeği çuha dikimi gerçekleştiriliyor.

Kasım ayında birçok noktaya mor, kırmızı, beyaz, sarı ve turuncu renkte çiçekler dikilerek Safranbolu çiçek bahçesine döneceğini belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Yaşadığımız şehrin dünya üzerindeki konumunu biliyoruz, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor ve onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de estetik güzellikleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Belediyemiz tüm departmanlarıyla Safranbolu'nun en ücra köşesine kadar bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor'' ifadelerini kullandı.