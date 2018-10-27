Safranbolu'da Sınai Mülkiyet Hakları eğitim seminerleri gerçekleşti

Karabük Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Karabük Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafında hazırlanan 'Sınai Mülkiyet Hakları' eğitim seminerleri gerçekleşti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen seminere; Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan, Kaymakamlık ve Belediye personeli katıldı. Seminerde, Okan Taner, Sami Ertuğrul ve Normpatent firması uzmanları tarafından verilen Mülkiyet Hakları eğitim semineri; marka, tasarım, coğrafi işaretler ve patent konulu oturumlardan oluştu. 5 gün boyunca süren eğitim seminerlerine yoğun katılım gerçekleşti.

Seminerin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.