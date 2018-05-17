Safranbolu’da tarihi doku korunuyor

Tarihi Çarşı bölgesinde, bozulan yolların aslına uygun olarak yenileme çalışmaları ve Aşağı Tokatlı mevkiinde Mahalle aralarında bulunan yol kenarlarına duvar örülerek yola düşen toprak ve taş parçalarının önüne geçiliyor.

Tarihi çarşının merkezi olarak bilinen Kazdağlı Meydanında ana yol üzerinde bozulan arnavut kaldırımları aslına uygun biçimde yenileniyor. Safranbolu’nun kusursuz görünmesi için Kaymakamlık ve Belediye ekiplerinin işbirliği ile tüm birimlerin titizlikle çalıştığını vurgulayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer şu sözlere yer verdi:

“Safranbolu Dünya üzerinde tanınan bir şehir olma özelliği ile çok daha titiz çalışılması gereken bir şehir. Çalışma arkadaşlarımla bunun bilinciyle hareket etmekteyiz, gerek yol çalışmalarımız gerekse çevre düzeni anlamında özellikle tarihi dokuyu bozmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz . Sadece görsel güzelliği değil aynı zamanda vatandaşın güvenliğini tehdit edebilecek mahallelerde de gerekli önlemlerimizi alıyoruz.”

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dünya Miras Kenti Safranbolu’da estetik açıdan görsel güzelliklerin korunduğu aynı zamanda vatandaşın güvenliği için her türlü tedbirin alındığı bilgisi verildi.