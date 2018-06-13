Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:52

Safranbolu’da Yusuf Güney rüzgarı

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan geleneksel ramazan akşamlarında sona gelinirken, dün akşam Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında Yusuf Güney rüzgârı esti.

Safranbolu’da Yusuf Güney rüzgarı

13 Haziran 2018 15:52


Ramazan ayının başlaması ile birlikte gerek çocuklara eski ramazanları hatırlatmak gerekse Safranbolulu büyüklerin iftar sonrası aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilmeleri için Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Akşamları, ünlü sanatçı Yusuf Güney konseri ile devam etti. Yaklaşık iki saat süren konserde sanatçı sevilen eserlerini seslendirirken, meydanı dolduran binlerce Safranbolulu gönüllerince eğlendi.


Konserin ilk bölümünün sonunda sanatçıya Safranbolu maket evi ve çiçek takdim eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Güney’e kendilerini kırmayıp geldiği için teşekkür etti.


Güney konser sonrası, Safranbolu’yu çok sevdiğini, burada gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, kendisini ve ekibini Safranbolulularla buluşturan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve tüm Safranbolululara teşekkür ettiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç