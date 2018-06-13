Safranbolu’da Yusuf Güney rüzgarı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte gerek çocuklara eski ramazanları hatırlatmak gerekse Safranbolulu büyüklerin iftar sonrası aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilmeleri için Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Akşamları, ünlü sanatçı Yusuf Güney konseri ile devam etti. Yaklaşık iki saat süren konserde sanatçı sevilen eserlerini seslendirirken, meydanı dolduran binlerce Safranbolulu gönüllerince eğlendi.

Konserin ilk bölümünün sonunda sanatçıya Safranbolu maket evi ve çiçek takdim eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Güney’e kendilerini kırmayıp geldiği için teşekkür etti.

Güney konser sonrası, Safranbolu’yu çok sevdiğini, burada gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, kendisini ve ekibini Safranbolulularla buluşturan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve tüm Safranbolululara teşekkür ettiğini söyledi.