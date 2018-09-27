Safranbolu'da "Z" kütüphanelerin 5'incisi açıldı

Fatih Ürkmezer'in katkıları ile ilçede "Z Kütüphanesi" düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine girdi.

Safranbolu'da daha önce 4 okulda açılışları gerçekleşen, içerisinde bilgisayardan, zeka oyunlarına, çok sayıda kitaptan, dinlenme alanlarına kadar pek çok argümanı bulunduran Z Kütüphanelerinin 5.'si Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören, Kamu Kurumlarının İdarecileri, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okul Müdürü Numan Tarhan, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinin ‘ Eğitimin İncisi ‘ sloganı ile eğitim öğretim çalışmalarını sürdürdüğünü ve il genelinde öne çıkan okullar arasında yerini aldığını ve akademik, sosyal ve kültürel açıdan öğrencileri geleceğe hazırlayan okullarına Z Kütüphanenin kurulmasından dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

“Hızla değişen ve dönüşen dünyada birçok kavramla karşı karşıyayız, küreselleşme, globalleşme, teknoloji diyoruz bu kavramların içerisini dolduracak nitelikli insan yetiştirmenin yolu da okumaktan geçiyor.” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Dünya ile rekabet edebilmek için kendi kültürel değerlerimizi yaşayıp bir sonraki kuşaklara aktarmanın yanı sıra, okuduğumuzu anlamlandırmak analiz etmek geri bildirimde bulunmak ve doğru davranışlarda bulunma gibi kavramları da içermekte. Bu kütüphanelerin kurulmasında Başta Milletvekillerimiz olmak üzere Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve bu kütüphanelerin dolup taşmasına vesile olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Fatih Ürkmezer Z Kütüphanelerini, sosyal faaliyetlerin ve geliştirilecek bütün eğitsel projelerin bir parçası olarak gördüğünü kaydederek, “Safranbolu'da 1 yıl içinde 5'incisinin açılışını gerçekleştirdiğimiz Z Kütüphane projemize destek veren öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımıza, Destek Hizmetlerimizin Genel Müdürü Salih Ayhan'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İki kütüphanenin sözünü aldık"

Gelecek hafta bir Z Kütüphane açılışının daha gerçekleşeceğini söyleyen Ürkmezer, şunları söyledi: “İnşallah 2 kütüphanenin daha sözünü aldık. Bu yıl bitmeden Safranbolulu çocuklarımıza bu kütüphaneleri kazandıracağız. Biz ne yaparsak yapalım kütüphanelerin içerisinde insan olmadan hiçbir işe yarmayacağını biliyoruz. Safranbolu olarak eğitim alanında ülkemiz genelinde çok iyi konumdayız. Siz değerli öğrencilerimizden isteğimiz, kütüphanelere ilgi göstermeniz, dolayısı ile çok okumanız ve sosyal faaliyetlere katılım sağlamanızdır. Bizler Kaymakamlık ve Belediye olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu kütüphanelerin çocuklarımız tarafından sık sık kullanılacağına inanıyor, Z Kütüphanenin okulumuza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından önce okul öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi gezildi ardından kurdele kesildi.