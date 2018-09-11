Safranbolu'da Zabıta Haftası

Zabıta Haftasının bu yıl 192'nci yılı olması sebebiyle Zabıta Müdürü Mustafa Yılmaz ve personeli afranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ürkmezer, Zabıta Haftası'nın bu yıl 192'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, “Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7/24 çalışan Belediye Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir, Zabıta Teşkilatımız aynı zamanda Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir” dedi.

“Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir” diyen Ürkmezer, “Bu vesile ile bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Safranbolu Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'e Müdür Mustafa Yılmaz tarafından plaket takdim edildi.