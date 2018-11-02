Safranbolulu öğrencilere yaşadıkları şehrin tarihi anlatılıyor

sınıf öğrencilerine Safranbolu gezdirilerek tarihi bilgiler aktarılıyor.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli eşliğinde Safranbolu'nun tarihi mekânlarını ziyaret eden öğrenciler, proje kapsamında Hıdırlık Seyir Tepesi, Demirciler Çarşısı, Kaymakamlar Evi, İzzet Mehmet Paşa Camii, Yemeniciler Arastası ve Tarihi Çarşıyı gezdiler.

İnsanların bulunduğu ortama anlam kattığını ve yaşadığı şehrin rengine büründüğünü belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Tarih boyunca bu şekilde kendini ve çevresini inşa eden insan, eski çağlardan beri bilgi, beceri ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak için çaba göstermiştir. Eğitimin temel hedefi, bu aktarımı sistemli ve verimli bir şekilde sağlamaktır. Bu doğrultuda bizim de amacımız, çocuklarımızın içinde yaşadıkları yere aidiyet hissetmeleridir. Uygulamaya koyduğumuz bu proje dünya miras listesinde yer alan Safranbolumuzu çocuklarımıza daha iyi tanıtabilmek ve anlatabilmek içindir'' ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan belediye binasının önünde gazoz ve Safranbolu simidi ikram edilmesinin ardından gezi sona erdi.