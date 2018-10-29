Safranbolulular fener alayıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Safranbolu'ya bağlı Yazıköy köyünde Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı kutlamaları kapsamında Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından fener alayı gerçekleştirildi. Yürüyüşe dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köy meydanında toplanan kalabalık bando eşliğinde korteje başlarken birçok kişi ellerinde meşaleler ile yürüyüşe katıldı. Meşaleli grubun arkasında da çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile yürürken, yürüyüşü evlerinin önüne çıkan vatandaşlarda alkışlarla destekledi. Bisikletli sporcularında katıldığı yürüyüşte, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve ‘Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atıldı.

Fener alayı yürüyüşü kent meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.