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02 Haziran 2018 16:03

Safranbolu’nun en büyük camiisi ibadete açıldı

Safranbolu’da bölgedeki en büyük camii özelliğine sahip Merkez Camii, ibadete açıldı.

Safranbolu’nun en büyük camiisi ibadete açıldı

02 Haziran 2018 16:03


Merkez Camii’nin açılışına Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, Kamu Kurumlarının Müdür ve İdarecileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 3 bin kişi kapasiteli camide devam eden bazı çalışmaların olduğunu hatırlatarak “Ben bu güne kadar yapımında emekleri geçen başta devletimize, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, hayırsever iş adamları ve vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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