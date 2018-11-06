Safranbolu'nun tanıtımı için posta pulu bastırıldı

Fatih Ürkmezer, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırıldığını bildirdi.

Safranbolu Belediyesi ile PTT Karabük Başmüdürlüğü işbirliğinde posta gönderilerinde kullanılmak üzere özel posta pulu bastırıldı. Üzerinde Safranbolu Hükümet Konağı, tarihi evlerin bulunduğu posta pulları, PTT Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas tarafından Fatih Ürkmezer'e teslim edildi.

PTT Safranbolu Merkez Müdürü Mustafa Kemal Benlioğlu ve PTT Karabük Pazarlama Müdürü Hüseyin Köroğlu'nun da destekleri ile hazırlanan pulların Safranbolu'nun daha geniş kitleler tarafından tanınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Safranbolu'nun daha çok tanıtılması amacıyla pul yaptırıldığını kaydeden Ürkmezer "Amacımız her platformda Safranbolu'nun tanıtımını yapmak. Yurt içi ve yurt dışına bütün posta gönderilerimizde logomuz var. Şimdi de Safranbolu fotoğraflarının yer aldığı pulları kullanarak kentimizin tanıtımını yapacağız. Belediyemiz ve Karabük PTT Başmüdürlüğümüz iş birliği içinde hazırladığımız pullarımızı bundan böyle gönderilerimiz üzerinde kullanacağız. Emeği geçenlere Safranbolu'muz adına teşekkür ederim'' dedi.

Karabük PTT Başmüdür'ü Elmas Ürkmezer'e özel pulların büyütülmüş çerçeveli fotoğraflarını hediye etti.