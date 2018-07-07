Safranbolu’ya 1 milyon 750 bin TL’lik ödenek

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında protokol imzalandı. Yapılan sözleşme ile Safranbolu Barış Mahallesine basketbol, voleybol sahası ve yeni nesil spor salonu, Esentepe Mahallesine basketbol sahası ve Yazıköy’e futbol sahası yapılması için 1 milyon 750 bin TL ödenek sağlandı.

Spor Toto’nun Türkiye de spora ve sporcuya destek denildiğinde akla gelen ilk kuruluşlardan biri olduğunu belirten Ürkmezer, "Dünya miras kenti olan ilçemizi daha yaşanılır, bir kent yapmak, gelecek kuşaklara daha güzel bir Safranbolu bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek devletimizin yatırımları gerekse 1 yıldır halkımızın duaları ve destekleriyle kentimiz ve geleceğimiz olan gençlerimiz için çok güzel hizmetlere ve projelere hep birlikte imza attık” dedi.

Ürkmezer yapılan bu protokol ile son yıllarda özellikle gençlerin tütün ve tütün mamulü, internet bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtulabilmeleri, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve sosyalleşmesini sağlamak için önemli bir adım olduğunu ifade ederek, Ayrıca sağlıklı bir toplum oluşturmak için atılan büyük adımlardan biridir. Protokol neticesinde İlçemizde son derece modern spor tesisleri yapılacak. Çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. En kısa zamanda bu tesislerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Ülkemizde örnek teşkil edecek güzellikte tesisler olmasını amaçlıyoruz. Bu tesislerin ilçemize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Spor Toto Genel Müdürü Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum " diye konuştu.