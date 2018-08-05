Kaza, Bartın-Karabük karayolu Nebioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük’te özel bir hastanede çalışan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Erden yönetimindeki 34 KE 6850 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Dr. Murat Erden ve çalışma arkadaşları Anjiyo Teknikerleri Abdülgani Öztürk, Sezgin Dereli ve Hakan Ateş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Erden, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Murat Erden’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.