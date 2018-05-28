“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” Karabüklü çocuklarla buluştu

Sağlık Bakanlığı ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde çocukların ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi ve hareketli yaşama özendirilmesi amacıyla “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali, Kent Meydanı’nda çocuklarla buluştu. 1,5 saat süren etkinlikte Rafadan Tayfa karakterleriyle bir araya gelen çocuklar, hem sağlıklı beslenme konusunda bilgiler aldı hem de anne babalarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.

Müzikal gösteri öncesi Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Araçlarında sağlık çalışanları tarafından çocuklara ve ailelerine ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgi verildi. Ayrıca çocuklara ağız ve diş sağlığı setleri ile balon ve şapkalar dağıtıldı.

Gösteriyi çocukların yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve aileler de büyük bir ilgiyle izledi.