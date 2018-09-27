Şahin, “Yenice ıhlamur, bal orman projesini kabul ettirdik”

Yenice Meslek Yüksekokulu'nda Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa katılan Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı konuşmasında; “Yenice Ihlamur Bal Ormanı Projemizi kabul ettirdik” diyerek müjde verdi.

Şahin; konuşmasında şunları söyledi; “Yenice bizim için çok önemli, Burada yapılacak olan çalışmalarda bizlere yardımcı olunacağını bilmek bizi gerçekten onurlandırdı. Karabük'te Sayın Valimizin de katıldığı 2018 yılı genç çiftçi projeleri dağıtım töreni vardı. Biz bakanlık olarak 64. hukümetten bu yana 3 yıldır genç çiftçilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Maalesef ülkemizdeki tarımla uğraşan insan sayısındaki düşüşle beraber yaş ortalaması oldukça yükseğe çıkmaya başladı. Şuanda 55 yaş ve üzerinde çiftçilerimiz var. Takdir ederseniz ki, 55 yaş ve sonrasında fiziki de olsa çok şey yapacak durumumuz yok. Hedefimiz genç çiftçideki kriterlere uygun olarak 18-40 yaş aralığındaki çiftçilerimizi desteklemek. 3 yıl içerisinde Yenice'de 40 üreticimize 40'ar kovan arı dağıtma şansımız oldu. Bu Yenice için çok büyük bir rakam olmayabilir ama üç yıl içerisinde Karabük'te mevcut kroni varlığını sadece bakanlığımızın vermiş olduğu genç çiftçi destekleriyle yüzde 14 artırdık. Bu yeterli mi, değil. Bir müjdeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. İŞKUR Müdürümüz Coşkun Güven beyle beraberdik. Sağ olsun kırmadılar beraber buraya geldik. Karabük'teki programa Zonguldak Orman Bölge Müdürümüz de iştirak etmişti. Bizim bu işe ilk tetikleme ile başladığımız, temelini attığımız Ihlamur Bal Ormanı projesini kabul ettirdik."

Çalışmaları orman teşkilatı ile birlikte yapacaklarını ifade eden Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; "Allah nasip ederse önümüzdeki dönem içerisinde yoğun popülasyonun olduğu yerleri bizim arkadaşlarımızla, Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız belirleyecekler, Orman Bölge Müdürlüğü bu alanlar içerisinde ihatalar oluşturacak. Arıcılarımızın barınabilecekleri su ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanları oluşturacağız. Bu konuda Orman Bölge Müdürümüz talimatını da verdi. En kısa süre içerisinde burada başlamış olacak. Belki de bu proje, hocam ve ekibi tarafından yürütülmesini de kolaylaştıracak bir unsur olacaktır. Çünkü buradaki yerelin belirlemiş olduğu yoğun ıhlamur bölgesini bir kordon altına alacağız. Aldığımız bu kordondan sonrasında oraya giriş-çıkış yapacak arıcılarımızı belirleyeceğiz. Ondan sonrasında da iş artık hocama düşecek ve analizler yapıldıktan sonra da bölgemiz için oldukça önemli olan spesifik ürün bazında ıhlamur balını ülke ekonomisine katmış olacağız" şeklinde konuştu.