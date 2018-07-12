Şahin’den Karabük’e müze müjdesi

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin’in İHA’ya yaptığı açıklamada Tarihi Kent Safranbolu’ya Arkeoloji Müzesi kurulacağını ifade ederek, “Eski Hükümet Konağı’ndaki Kent Tarih Müzesi olarak Safranbolu Kaymakamlığı’nın çalıştırdığı bölümü cezaevi ile beraber Arkeoloji Müzesi haline getireceğiz. Bununla ilgili proje ihalesine İl Özel İdaresi olarak çıktık. Projesi gerçekleştiğinde yeni bina yapımı olmaksızın mevcut olan binalarda bakanlık müzeyle ilgili düzenlemelerini yapacak. Kuruluş tamamlandığında, kurucu müdür atandıktan sonra çevre müzelerde bizim bölgemizle ilgili olan bütün eserleri toplayıp getireceğiz.” dedi.

Müze alanına da değinen Şahin, “Bahçede arkeolojik eserler olur. Jandarmanın gidebileceği bir yer temin edilmeden jandarmanın oradan çıkması olmaz. İlk etapta mevcut olan yer müze olarak başlamaya yetiyor. Güvenlik açısından şuan da jandarmanın olması iyi. İleride orası komple bir müze tepesi olabilir. Jandarmaya daha uygun hizmet verebileceği bir yer bulunur, yapılır ondan sonra o bölgeyi komple değerlendirmiş oluruz. Önümüzdeki sene müzeyi açarız.” ifadelerini kullandı.

“Örenyeri statüsüne kavuşturmak için büyük bir yol katetmiş olacağız”

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianapolis ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, “Hadrianapolisle ilgili orada bulunan daha önce kazısı yapılan hamamın üzerinin kapatılması, çatı örtüsünün yapılması, çevre düzenlemesinin yapılması, yürüyüş yolların yapılması, kazı evinin bahçesinin ve çevre düzenlemesinin yapılması, otoparkın tamamlanması yine kazı evinin bahçesine eski eser deposunun yapımıyla ilgili bir proje yaptık. BAKKA’ya verdik. Sanırım çok yakın bir zamanda BAKKA sonuçları açıklayacak. BAKKA’dan ümitliyiz. Bütün bunların yaklaşık 1 Milyon Türk Lirasının üzerinde bir maliyeti var. Bunun ihalesini yapıp bu sene gerçekleştirdiğimizde orayı en azından örenyeri statüsüne kavuşturmak için büyük bir yol katetmiş olacağız. Örenyeri statüsüne girdiğinde turizme açılmış olacak.” dedi.