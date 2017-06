Şahin’den Kılıçdaroğlu’na eleştiri

Ekrem Dumanlı’dan o gizli belgeleri alarak Berberoğlu’na götüren kurye kimdi? Biz şimdi adalet istiyoruz arkadaş. O kimdi? Bazılarının yüreğine ateş düştü. Övez konmuş gibi güvelek tutmaya başladın. O yüzden koşuyor, o yüzden yürüyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz adalet çeşmesinden su içmeye giderken biz geliyorduk" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde partisinin bayramlaşma programına katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Şahin, Ankara’dan İstanbul’a ’Adalet Yürüyüşü’nü sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

"Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar"

Şahin, yaklaşık 70 gün önce halk oylaması yapıldığını, muhalefetin ’evet’ çıkarsa Türkiye’nin karışacağını, bölüneceğini söylediğini anımsatarak, "Ne Türkiye karıştı ne de bölündü. Baktı ki, Türkiye karışmıyor ’Acaba Türkiye’yi nasıl karıştırırız.’ diye düşünmeye başladılar. Türkiye’nin şuanda en önemli konusu envai çeşit terör örgütleriyle mücadele etmek ve başarılı olmaktır. Çünkü Türkiye’ye terör örgütleri kullanılarak diz çöktürülmek isteniyor. PKK terör örgütü piyondur, maşadır, DEAŞ’ta öyledir, FETÖ terör örgütü de maşadır, piyondur. Bunlar başka güçlerin, ülkelerin hesabına Türkiye’yle mücadele ediyorlar, Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar. Bu millet ve bu milletin beklentileri doğrultusunda bu ülkeye hizmet ede devletimiz ve hükümetimiz buna izin vermeyecektir. Asla Türkiye’ye diz çöktürtemeyeceklerdir, ay yıldızlı bayrağımızı asla indirtemeyeceklerdir ve Türkiye’yi asla bölemeyeceklerdir" diye konuştu.

"FETÖ terör örgütü mensuplarına destek çıkıyor, onları cesaretlendiriyor"

Şahin, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’u darbe girişimi olarak kabul etmediğini ve Kılıçdaroğlu’nun, ’Ben 20 Temmuz darbesine karşıyım’ dediğini hatırlatarak, "20 Temmuz’da ne oldu? 20 Temmuz’da bu terör örgütüyle daha kapsamlı, daha netice alıcı mücadele edebilmek için anayasanın verdiği yetkiyle OHAL ilan edildi. Sayın Kılıçdaroğlu, ’Siz bu FETÖ terör örgütü mensuplarından hesap sormak için 20 Temmuz’da OHAL ilan ettiniz. Aslında gerçek darbe budur.’ diyor. Yani FETÖ terör örgütüne destek çıkıyor ve ’kontrollü darbedir’ diyor. ’Bu darbeyi aslında FETÖ terör örgütü mensupları yapmamıştır, devlet yapmıştır, hükümet yapmıştır.’ demek istiyor. Böylece FETÖ terör örgütü mensuplarına destek çıkıyor, onları cesaretlendiriyor" dedi.

"O gizli belgeleri alarak Berberoğlu’na götüren kurye kimdi?"

Şahin, Kılıçdaroğlu’nun, "İstanbul’a yürüyeceğim, gerekirse Tekirdağ, Edirne’ye gideceğim" dediğini belirterek şunları söyledi:

"Orada HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş var. Böylece PKK terör örgütü mensuplarına da destek verebileceğini ima ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu; diyelim ki Maltepe’ye vardın, ne yapacaksın? Cezaevini mi basacaksın? Cezaevini basıp arkadaşını mı cezaevinden kurtaracaksın? Veya bu cezayı veren İstanbul 14’üncü Ceza Mahkemesini de mi basacaksın? Hakimlere yeni karar mı yazdıracaksın? Beraat kararı mı yazdıracaksın? Nedir amacın? Yürüme nedenlerinden bir tanesi kendisidir. Sayın Enis Berberoğlu’nun hüküm giymesine yol açan o belgeler, yayınlanmaması gereken belgeler ve gizlilik içeren o belgeler Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar tarafından yayınlandı. Peki o belgeleri Can Dündar’a kim verdi? Can Dündar kitapta diyor ki; ’Bana bu belgeleri bir solcu milletvekili getirdi.’ Cumhuriyet savcılığı araştırma yaptı. 27 Mayıs 2015’te Cumhuriyet gazetesi yakınında Berberoğlu’nun cep telefonu sinyal verdi. Mahkeme o belgelerin sayın Berberoğlu tarafından Can Dündar’a teslim edildiğini tespit ederek bu hükmü verdi. Ancak bu belgelerin medya imamı Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’dan alındığını tahmin ediyorlar. Kim aldı Ekrem Dumanlı’dan? 27 Mayıs’tan 10 gün önce 18 Mayıs 2015’te sayın Kılıçdaroğlu Zaman gazetesindeydi ve Ekrem Dumanlı’yla görüşmüştü. Ekrem Dumanlı’dan o gizli belgeleri alarak Berberoğlu’na götüren kurye kimdi? Biz şimdi adalet istiyoruz arkadaş. Adaleti biz istiyoruz. Emniyet güçlerimiz, istihbaratımız, savcımız Ekrem Dumanlı’dan o belgeleri alarak Berberoğlu’na getiren kurye kimdi? Onun ortaya çıkmasını istiyoruz. O nedenle adalet istiyoruz. O kimdi? Bazılarının yüreğine ateş düştü. Övez konmuş gibi güvelek tutmaya başladın, o yüzden koşuyor, o yüzden yürüyor. Biz adalet istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu; Siz adalet çeşmesinden su içmeye giderken biz geliyorduk. Bizim ismimiz ’Adalet ve Kalkınma Partisi."

"’Adalet Yürüyüşü’nde amacın gezi eylemlerini yeniden başlatmak"

Adaletin gereği olarak tüm terör örgütlerinden hesap sorulması için yargının, emniyetin elini güçlendirdiklerini kaydeden Mehmet Ali Şahin ’Adalet Yürüyüşü’nde amacın gezi eylemlerini yeniden başlatmak olduğunu da ileri sürerek, "Amaç gezi eylemlerini yeniden başlatmak. Maltepe’ye gidecekler, gezi eylemlerine benzer eylemler başlatarak hani diyorlardı ya ’Evet çıkarsa Türkiye karışacak’ diye. İşte onun gereğini yapmak için Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. Yok öyle yağma. Türkiye yargı kararlarını bir kaç kişi yürüdü diye askıya alacak muz cumhuriyeti değildir. Yargı kararlarını sen yürüdün diye ey Kılıçdaroğlu, Türkiye bu kararları askıya alacak, değiştirecek değildir. Beğenmeyebilirsin yargı kararlarını. Gayet doğal. Onun yolu var. İşte avukatları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Yargıtay’a gelecek. Bunun yolu bu. Yürüyerek bir kararı temyiz etmek mümkün değildir. Yasalarımızda yürüyerek temyiz yolu yoktur. Sadece terör örgütlerini cesaretlendiriyor. Ama Türkiye devleti, hükümeti, hükümetin emrindeki güvenlik güçlerimiz hiçbir oldu bittiye pabuç bırakmayacak, hevesiniz kursağınızda kalacaktır" ifadelerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu’na eleştirisini sürdüren Şahin, "Kimler yürüyor yanında? Köprüde silah çekerek oraya gelen masum insanları şehit eden asker elbisesi giymiş olan şuanda tutuklu eski askerin babası yürüyor. İsmi bende var. Onlarla yürüyor. Meclis’i bombalayan ve şuanda yargılanan o hainlerin yakınlarıyla yürüyor. Adalet istiyormuş. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü onları cesaretlendirdi. Ama netice alamayacaksınız" dedi.

Şahin, geçtiğimiz günlerde Safranbolu Belediye Başkanı AK Partili Necdet Aksoy’un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığını da hatırlatarak, "FETÖ ile mücadele ediyoruz. Mücadele ederken bizim arkadaşlarımızdan biri hakkında iddialar varsa onu da görmezlikten gelemeyiz. Bu iddialar hakkında tabii ki yargılanacak. Bunun sonunda suçsuzsa aklanmasını dilerim" dedi.

Şahin daha sonra partisinin Karabük İl teşkilatı ile Yenice ve Yortan Belde teşkilatlarında da bayramlaşma programına katılarak partililerle tek tek bayramlaştı.