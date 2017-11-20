Şahin’den Yenice’ye doğalgaz müjdesi

Şahin, hafta sonu Karabük’te bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Yenice ilçesine Ağaç Sanayisi üzerine yapılacak OSB için müjde verdiğini söyleyerek, “ İnanıyorum ki, Yenice’ye OSB açıldığında orada yatırımcıya arsa bulmakta zorlanacağız. Bunun yanında bizde Yenice İlçemizin biran önce doğalgaza kavuşması için çalışacağız. Bu noktada bu hafta içinde EPDK Başkanı ile görüşüp Yenice’nin biran önce doğalgaza kavuşması için görüşme yapacağız. Yenice’nin doğalgaza kavuşması bizim öncelikli işlerimizden biri olacak” dedi.