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20 Kasım 2017 13:34

Şahin’den Yenice’ye doğalgaz müjdesi

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Yenice ilçesine doğalgazın getirilmesi için hafta içerisinde EPDK Başkanı ile görüşme yapacaklarını söyledi.

Şahin’den Yenice’ye doğalgaz müjdesi

20 Kasım 2017 13:34


Şahin, hafta sonu Karabük’te bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Yenice ilçesine Ağaç Sanayisi üzerine yapılacak OSB için müjde verdiğini söyleyerek, “ İnanıyorum ki, Yenice’ye OSB açıldığında orada yatırımcıya arsa bulmakta zorlanacağız. Bunun yanında bizde Yenice İlçemizin biran önce doğalgaza kavuşması için çalışacağız. Bu noktada bu hafta içinde EPDK Başkanı ile görüşüp Yenice’nin biran önce doğalgaza kavuşması için görüşme yapacağız. Yenice’nin doğalgaza kavuşması bizim öncelikli işlerimizden biri olacak” dedi.




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