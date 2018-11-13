Sahte parayla benzin alınca yakalandı

Karabük'te aracıyla yakıt aldıktan sonra sahte para veren bir kişi takip sonrası üzerindeki diğer sahte paralarla Kastamonu'da yakalandı.

Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda 250 TL yakıt aldıktan sonra verdiği paranın içersinde 50 TL'nin sahte olduğunu anlayan benzinlik çalışanları durumu Jandarma'ya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri plakadan aracın gidebileceği istikametteki Jandarma ve Polis Karakollarıyla irtibata geçilerek, bölgedeki PTS kamera kayıtları incelenmesi sonucu şahıs Kastamonu il merkezinde yakalanarak Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 19 adet 50 TL'lik sahte para olduğu değerlendirilen banknotlara el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.