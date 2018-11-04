Sait Karafırtınalar, “Milli takım arasına iyi girmek istiyoruz”

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Çok üst düzey bir direnç gösterdiler. Daha önceki takımlara karşı da böyle oynasalardı bu durumda olmayabilirlerdi. Oldukça başarılı gördüm kendilerini. Onları da kutluyorum. Toplamda 8 deplasmanda 6'ıncı galibiyetimizi aldık. Bu ilerlediğimiz yolda bizim için çok önemliydi. Geçen hafta en üst seviyede oynadık, ligin namağlup lideriyle. Bu haftada ligin en altındaki takımıyla oynadık. Takımı o motivasyondan buraya hazırlamak kolay bir şey değil, oyuncularımı tebrik ediyorum. Haftaya Denizlispor maçı var. Onunla birlikte seriyi devam ettirip, milli takım arasına iyi girmek istiyoruz” dedi.