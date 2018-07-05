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05 Temmuz 2018 16:55

SAKEM tarafından sanatsal beceriler için müzik okulu açıldı

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından çocukların sanatsal becerilerini arttırmak için Müzik Okulu açıldı.

SAKEM tarafından sanatsal beceriler için müzik okulu açıldı

05 Temmuz 2018 16:55


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı doğrultusunda her yaş grubu çocukların ve gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına göre enstrümanların yer aldığı, çocukların sanatsal becerilerini arttırmak için perşembe pazarı Belediye Nikah Salonu alt katına açılan Müzik Okulu faaliyete geçti. Haftanın 7 günü guruplar halinde müzik öğretmenleri tarafından verilen derslerde çocuklar, keman, piyano, bağlama, gitar, çello, org ve vurmalı çalgıların yer aldığı enstrümanları çalmayı öğrenecekler.


Açılan kurslarla çocukların bireysel yeteneklerini gün yüzüne çıkarma şansı bulduklarını belirten, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer çocukların sanatsal becerilerini ortaya çıkarmak için bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini söyledi. Ürkmezer, "Belediye ve Kaymakamlık olarak çocuklarımızı birçok alanda geliştirecek çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız artık istedikleri müzik alanında, istediği eğitimi alacaklar ve bunu günlük hayatlarına uygulayacaklar. İnşallah bu eğitim onlar için güzel bir başlangıç olur. Kim bilir belki her biri ilerleyen yıllarda bu sebeple konservatuvar okur ve bizi mutlu ederek yaptığımız işin doğruluğuna katkıda bulunurlar" dedi.


Kurs kayıtlarının belediye nikah salonu’nun alt katına en geç Cuma gününe kadar yapılabileeceği, ayrıca online olarak da başvuruların alınacağı belirtildi.




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