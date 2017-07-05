SAKEM yılsonu etkinlikleri başladı

SAKEM Aslanlar Şubesi’nde yapılan etkinliğin açılışında konuşan konuşan Safranbolu Kaymakamı ve kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimin sadece örgün eğitimden oluşmadığını, yaygın eğitimin de çok önemli olduğunu ifade eden Ürkmezer, " Eğitim sadece örgün eğitimden oluşmuyor yaygın eğitim gerçekten çok önemli. Yaygın eğitim, eğitiminin her bir branşı Milli Eğitim Bakanlığımızın birimleri tarafından yürütülmektedir ve onların izni olmadan hiçbir eğitim kurumunun kursu açılamıyor. Belediyemiz bünyesindeki SAKEM’in açtığı bütün kurslar, milli eğitimin işbirliği içerisinde yürümekte. Yine burada İŞKUR desteğiyle açılan kurslarımız var. Yaygın eğitim sadece eğitimlerin gelişmesi, topluma daha faydalı olması, bütçeye katkı sağlaması amacıyla değil, bu tür kurslara gerek halk eğitimimizin açtığı, gerek belediyenin açtığı kursların insanların içinde ki cevheri ortaya çıkartıyor." dedi.

Konuşmanın ardından kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli resimlerin bulunduğu serginin açılışı yapıldı. Düzce Belediyesi Mehter Takımı tarafından gösteri sunuldu.

Etkinliğe, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Eskipazar Kaymakam Vekili Samet Serin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz, İlçe Müftüsü Hasan Güneş ve kursiyerler katıldı.

Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan yıl sonu sergisi 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.