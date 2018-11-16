SAKEM'de eskiyen mobilyalar sanata dönüştürülüyor

SAKEM Aşağı Tokatlı şubesinde Nurhan Baykala tarafından verilen “Ahşap Boyama ve Geri Dönüşüm''kursunda kursiyerler eskiyen eşyaları modaya uygun hale getiriyor.

Ahşap Boyama ve Geri Dönüşüm kursunda, evlerde, işyerlerinde, eskiyen mobilyaları sanat teknikleri kullanılarak değerlendirildiği ve yeniden kullanılır hale getirildiği ahşap boyama atölyesi adeta bir geri kazanım merkezine dönüştü.

Eskitme, varak, çatlatma, sicim ip, düz boyama, peçete tekniği, dekopraf tekniği, rubon desenler gibi birçok farklı tekniğin uygulanmasıyla elde edilen ürünler, bir yandan mimari bir estetik oluştururken, diğer yandan da kursiyerler için bir sanat eseri oluyor.

Eski sehpalar, eski sandıklar, borular, tepsiler, bavullar, köpükler, teneke ambalaj kutuları, kasalar, eski sandalye gibi birçok eskimiş ve yıpranmış eşya ve atık maddeler kullanılabilir dekoratif ürünler haline getiriliyor ifadelerine yer veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer şu sözlerle devam etti: “SAKEM'de kursiyerlerimiz meslek öğrenirken bir yandan da evlerindeki eskiyen mobilyalarını günümüze uyarlayarak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de meslek ediniyor''