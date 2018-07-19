Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 14:11

SAKEM’de kursiyerler kendi takılarını yapıyor

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) yüzlerce faklı branşta 8 ayrı şubesinde ücretsiz eğitimlere devam ederken, kurslarda, katılımcıların el becerilerinin geliştirilmesi ve aile ekonomisine katkı sağlamaları amaçlanıyor.

SAKEM’de kursiyerler kendi takılarını yapıyor

19 Temmuz 2018 14:11


SAKEM yaygın eğitim konusunda en iyi temsil eden kurum olabilmek amacıyla, yaptığı tüm çalışmalarda başarılı ve model bir rol üstleniyor. El sanatları arasında yer alan Takı Tasarım kurslarında kursiyerler kendi takılarını kendileri üretiyor. Aslanlar SAKEM merkez binada eğitmen Güldem Altundal tarafın verilen eğitimlerde kursiyerler, birbirinden güzel takılar tasarlıyor.


Hanımların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan takıları kendilerinin üretebilmelerinin önemine değinen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “El işi göz nuru takılar yapan kursiyerler, takı tasarımını öğrenerek meslek sahibi olmanın yanı sıra kendi zevklerine göre modern takılar üretmeyi öğreniyorlar. Eğitim yaşam boyu devam ediyor. Bunun için kurslara katılımı artırmak için SAKEM’de her yaş gurubuna uygun kurslar mevcut” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç