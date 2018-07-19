SAKEM’de kursiyerler kendi takılarını yapıyor

SAKEM yaygın eğitim konusunda en iyi temsil eden kurum olabilmek amacıyla, yaptığı tüm çalışmalarda başarılı ve model bir rol üstleniyor. El sanatları arasında yer alan Takı Tasarım kurslarında kursiyerler kendi takılarını kendileri üretiyor. Aslanlar SAKEM merkez binada eğitmen Güldem Altundal tarafın verilen eğitimlerde kursiyerler, birbirinden güzel takılar tasarlıyor.

Hanımların vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan takıları kendilerinin üretebilmelerinin önemine değinen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “El işi göz nuru takılar yapan kursiyerler, takı tasarımını öğrenerek meslek sahibi olmanın yanı sıra kendi zevklerine göre modern takılar üretmeyi öğreniyorlar. Eğitim yaşam boyu devam ediyor. Bunun için kurslara katılımı artırmak için SAKEM’de her yaş gurubuna uygun kurslar mevcut” dedi.