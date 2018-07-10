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10 Temmuz 2018 16:47

SAKEM’deki çocuklar halı saha turnuvalarında karşılaşacak

Safranbolu Belediyesi’ne bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından gerçekleştirilen yaz etkinlikleri kapsamında açılan kurs eğitim şubeleri arası futbol turnuvası başlatılıyor.

SAKEM’deki çocuklar halı saha turnuvalarında karşılaşacak

10 Temmuz 2018 16:47


Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) ve Safranbolu İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kurs eğitimlerine katılan 06-15 yaş gurubu öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvası 11 Temmuz salı günü saat 12.00’de Hasan Doğan Sevgi Evleri halı sahasında başlayacak. Halı saha turnuvasına katılan 8 şubeden 06-15 yaş grubu öğrenciler turnuva hazırlıklarına şimdiden başladı.


Turnuvayla ilgili açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Çocuklarımızı yarınlara hazınlarken onları ülkemizin geleceğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacak değerler olarak görüyoruz. Bu tip organizasyonlar oynanan maçların sonucu ne olursa olsun, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan, spor altyapısında çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu arttıran güzel çalışmalardır. Yapılan etkinlikler sonrasında çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk ve sevinç bizlerin en önemli kazancıdır" dedi.


Bir hafta sürecek turnuva sonrası çocukların motivasyonlarını arttırmak ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla dereceye giren çocuklara ödüller verilecek.




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