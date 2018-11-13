SAKEM'in akşam kurslarına yoğun ilgi

SAKEM 8 şubesinde hafta sonları ve akşamları da kurs eğitimleri vererek çalışan kursiyerlerin ücretsiz kurslardan yararlanmalarını sağlıyor. SAKEM Aslanlar Merkez binada Ömer Günday tarafında verilen akşam kursları arasında yer alan bağlama kursu yoğun ilgi görüyor. Bağlama kursunda kursiyerler hem türkü söylüyor hem de bağlama çalmayı öğreniyor. Günday tarafından verilen kursta, bağlamanın temel teknikleri, nota bilgilerine göre çalabilme, makam ve makamlara göre usul ve teknikleri gibi inceliklerini kursiyerler, öğrenme şansı buluyor.

Bir müzik ezgisi dinlemek bile stres atmamıza ve stresin azalmasına yardımcı olurken bir de enstrüman çalmanın ayrıcalığı paha biçilemez ifadelerine yer veren, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “SAKEM'de yüzlerce farklı branşta ücretsiz kurslarımız mevcut, özelikle enstrüman kurslarımız, kursiyerlerimize farklı pencereler açıyor; müziğin şifasından faydalanarak hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği kurslarımız, Mahalle aralarında bulunan 8 ayrı şubemizle eğitim vermeye devam ediyor'' dedi.