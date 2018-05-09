SAKEM’in yılsonu sergi açılışı kente damgasını vurdu

Bu yıl ‘’Emeğe Vefa’’ adlı sergi açılışını Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcığından istifa ederek Milletvekili Aday Adayı olan Mehmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ağca, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Halk Eğitim Müdürü Sezai Öztaş gerçekleştirdi.

Halkın yoğun katılımı ile başlayan program Köyiçinden Aslanlar SAKEM’e Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile gerçekleşti. Yürüyüşe Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer de katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Kaymakam ve Belediye Başkanı olarak bu etkinliğin iki tarafında da bulunuyorum. Kaymakamlığın en önce gelen görevlerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile yürütülen örgün eğitim bununla beraber yürütülen yaygın eğitim kurumlarının tüm vatandaşlara erişimini sağlamaktır. Belediye olarak da bu tür eğitim yuvalarının yer tahsisi konusunda destek sunmaktayız. Kaymakamlık koordinesinde Belediyemiz ve Halk Eğitim işbirliği içerisinde yaklaşık 5 bin kişiye farklı branşlarda kurs alma imkanı sunuyoruz. Bunların dışında bir çok kurum ve kuruluşla da iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizin bize sunduğu imkanlarla yaygın eğitimi ulaştırabileceğimiz herkese ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu kurslar sadece üretime yönelik değil, öğretme anlamında da çok önemli faaliyetler içermekte. Kursiyerlerimize önemli faydalarından biri yeni şeyler öğretiyor olmak hem de hayata aktif olarak katılmalarına destek olmaktır. Aynı zamanda üretime katkı sağlayarak sosyal yaşantılarını da faydalı işlerle uğraşmaya yöneltmiş oluyoruz. Biz bu alanları vatandaşımız için sosyalleşme mekânları olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise yaptığı konuşmada ‘’Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve SAKEM ortaklığıyla gerçekleşen sergimizin açılış programını gerçekleştirmekteyiz. Dünyamız hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm yaşamakta, bunun için nitelikli insana ihtiyaç duyulmakta, nitelikli insan güçlü toplumu oluşturur. Hem kişilerin niteliğinin artırılması aynı zamanda güçlü bir toplum oluşturulmasında bu kursların önemi büyük. Ayrıca vatandaşlarımızın ilgi, yetenek ve yeterliliklerini keşfetmelerini bu yeterliliklerini istihdama yönelik kullanabilmeleri açısından da açılan kurların oldukça önemli olduğunu belirtmek isterim’’dedi.

Kurdele kesimi sonrasında İşitme engelliler için kurs alan kursiyerler, işaret diliyle İstiklal Marşı okudular. Sergiye ev sahipliği yapan SAKEM Genel Koordinatörü Münevver Esen konuklarla teker teker ilgilendi. 2017-2018 yılı eğitim döneminde 234 kurs ve 4 bin 761 kursiyerin görülmeye değer eserlerinin sergilendiği açılış günü sergi alanları tıklım tıklım doldu. Birbirinden farklı eserlerin hem sergilendiği hem de satışa sunulduğu sergi 13 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.