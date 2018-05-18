Şampiyonlardan Çeber’e ziyaret

Vali Çeber, 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında İtalya’nın Brescia kentinde yapılan 2. Aere Cup Uluslararası Trambolin Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye ve Karabük’ü temsil eden Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcusu Livanur Yalçın’ı, 24-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Kırıkkale’de düzenlenen 69 kg’da Okul Sporları A Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan, Demir Çelik Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Karaman’ı, 10-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen 52 kg’da Üniversiteler arası Ferdi Boks Şampiyonasında Türkiye ikincisi Burhan Deme’yi makamında kabul etti.

Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Vali Çeber, “Başarılarınızı duyduğumuzda hem Karabük halkı hem de bizler çok seviniyoruz. Hepimizin bir şekilde futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, boks ne olursa olsun sporla uğraşmamız lazım. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tekrar tebrik ediyorum, her zaman sizlerin yanındayız. Antrenörleriniz başta üzere başarılarınızda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Ziyarete Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Antrenörler Baykan Arslan ve S. Buğrahan Karaman’da katıldı.