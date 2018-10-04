Karabük'te şantiyede çalışan işçilere ayı saldırdı. İşçilerin pikap türü araca binerek kaçtıkları o anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kapullu Başköy Göleti'nde Devlet Su İşlerine ait şantiyede çalışan işçilere ayı saldırdı. İşçilerin kaçmak için binmeye çalıştıkları pikap türü araca yetişen ayı sürücünün bulunduğu taraftaki camı kırdı. Saldırıda cam kesikleri nedeniyle sürücü hafif şekilde yaralandı. Hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşmaya çalışan işçilerin peşine düşen ayının kovalaması pikapın arkasında bulunan bir işçi tarafından cep telefona anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi Veteriner ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutarak yakaladı. Hasta olduğu belirlenen ayının ilk tedavisi veteriner ekipleri tarafından yapıldı.