Şarapnel parçası sonrası felç kalan Iraklı adama akülü sandalye

Irak'ta yaşanan savaş nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesini terk edip, Türkiye'ye gelerek Karabük'te mülteci olarak yaşamını sürdüren Faris Ahmed Mahmood akülü sandalyesine kavuştu.

Verenel Karabük Şubesi, tarafından Irak-İran savaşlarında şarapnel parçasının sırtına isabet etmesi sonucu belden aşağısı tutmayan 56 yaşındaki Mahmood'in akülü sandalye hayalini gerçekleştirildi. 3 yıl önce Irak'ta yaşanan iç savaştan kaçarak ailesi ile Türkiye'ye gelen Mahmood artık dışarı veya hastaneye gitmek istediği zaman istediği gibi hareket edebilecek. Ayrıca evde küçükken geçirdiği hastalık nedeniyle yatağa mahkum kalan 26 yaşındaki Mohanad Faris Ahmed'de akülü sandalyeden faydalanabilecek.

Verenel Derneği Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Ramazan Duyan, Farih Ahmed Mahmood'a Ramazan ayında yaptıkları ziyarette hastaneye gidip gelmesinde ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Hastaneye giderken çocukları ile büyük sıkıntı çektiklerinden bahsettiler. Bizde bu işe kayıtsız kalmayarak derneğimiz tarafından abimizin ihtiyacı olduğunu belirledik. Verenel Derneğimizin yatığı çalışmalar sonucunda akülü arabayı almak nasip oldu” dedi.

Duymaz, ihtiyacı olan herkes için dernek olarak bu tür faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.