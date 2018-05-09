Seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Fatih Ürkmezer Başkanlığında kısa süreli periyotlar halinde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı yapılırken bu haftaki buluşmanın konusu Seçim Güvenliği oldu.

Ürkmezer’in Başkanlığında Safranbolu Halk Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Emin Oktay Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, Kaymakamlık ve Belediye Birim Müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Seçimde alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Fatih Ürkmezer, "Amacımız yapılacak seçim öncesi ve sonrası gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak ilçemiz genelinde rahat ve huzurlu bir ortamda bu süreci tamamlamaktır” dedi.

Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Ürkmezer, toplantıda, en küçük bir olumsuzluğa meydan vermemek için tedbirlerin bir kez daha gözden geçirileceğini kaydetti.

Safranbolu’nun çalışılması güzel bir kent olduğunu vurgulayan Fatih Ürkmezer, "Safranbolu’da çalışmak aynı zamanda sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Safranbolu’daki tüm mülki amirlerimiz bu sorumluluğa haiz insanlar. Bütün mesai arkadaşlarımız Safranbolu’nun öneminin farkında olarak görevlerini ifa ediyorlar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından seçim süresince ve sonrasında alınacak tedbirler konuşuldu, mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi.