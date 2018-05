Sedat Namal : “Türkiye’nin yeni zaferle kutlu yürüyüşüne devam edecek”

Namal, erken seçim kararına rağmen teşkilatların çok diri bir şekilde olup her zaman her yerde seçime hazır olduklarını gösterdiğini belirterek, “24 Haziran’da yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için ilimizde çok değerli arkadaşlarımız aday adayı olmuşlardır. Milletvekili adaylık yolunda büyük önem taşıyan il ve ilçe teşkilâtlarının temayül yoklamasından geçtik. Büyük katılım sağlayarak yeni Türkiye inşasında görev alacak arkadaşlarımız için temayül yoklamasına katılan tüm il ve ilçe teşkilâtlarımıza, mahalle temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yapılan temayül yoklamasında tüm adaylarımız bütün teşkilatları bu kısa sürede dolaşıp herkesle kucaklaştı. Teşkilatımız da bahar coşkusu içerisinde bir temayül yoklaması yaptı, bu da mensubu olduğumuz parti adına bize gurur veriyor. Biz de aday adayları olarak partimize her zaman desteğimizi sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sedat Namal, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllarca sistematik saldırılara maruz kalmış, millete hizmet etmek için bin bir türlü engel ile mücadele etmiştir. Gerek 17/25 Aralık yargı darbesi, gerekse 15 Temmuz işgal girişimi milletimize karşı yapılan hain girişimlerin en somut örneği olmuştur. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın emriyle meydanlarda darbecilere geçit vermemiş, milletin adamının yanında olduğunu göstermiştir. Girdiğimiz her seçimde başarılı çıkmamızın en önemli noktası da budur. Milletimiz kendisinden olana oy veriyor, kendisinden olmayana uzak duruyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin dilinden konuşarak, milletin ta kendisi olarak sayısız zaferlere imza atmıştır. Önümüzdeki 24 Haziran Genel Seçimlerinde de tablo farklı olmayacak. Milletin adamları ve millet kazanacaktır" diye konuştu