Şefik Dizdar ile ‘Safranbolu MYO Binası Yapım Protokolü’ imzalandı

Rektörlük protokol odasında gerçekleşen törende Safranbolu’daki KBÜ Rektörlük konutu ve Safranbolu MYO atölyelerin bulunduğu alana iş adamı Şefik Dizdar tarafından yapılacak yeni binanın yapımı için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında; Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulunun yeni binasının inşaatı ile ilgili her türlü harcama ve giderler hayırsever iş adamı Şefik Dizdar tarafından karşılanacak. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtilen binanın en geç 2019 yılının Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Toplamda 3 bin 703 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni Meslek Yüksekokulu binasında normal sınıflar, çizim sınıfları, laboratuvarlar, öğretim elemanı ve memur odaları, seminer ve toplantı salonları, grup çalışma odaları ve mescit bulunacak.