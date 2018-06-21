Şehit annesinden Ürkmezer’e ziyaret

Fatih Ürkmezer, Şehit Yüksel Şahin’in annesi Emine Şahin tarafından ziyaret edildi.

Ürkmezer’e teşekkür etmek üzere ziyaret ettiğini belirten Şahin, Ürkmezer ve eşinin, her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ürkmezer ise, “ Emine teyzemize Kahraman Vatan Evladı yetiştirdiği için biz teşekkür ederiz. Bizler onların sayesinde huzur içerisinde hayatlarımızı idame ediyoruz. Devletimizin büyük bir kararlılıkla devam ettiği ve kökünü kazımakta kararlılıkla yürüdüğü hainlere karşı yapılan her türlü operasyonda, nöbette, görevi başında canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak gerek şehit yakınlarımız gerek gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.