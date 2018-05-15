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15 Mayıs 2018 16:58

Şehit annesini duygulandıran açılış

TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca 7 Şubat’ta düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın adı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun talimatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürlüğü binasına verildi.

Şehit annesini duygulandıran açılış

15 Mayıs 2018 16:58


Kurum binası içinde şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar adına açılan şehit köşesine karanfil bırakan şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.


SGK İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, Akpınar’ın adının hep yaşayacağını söyleyerek, “ Bizim milletçe hassas olduğumuz konulardır bunlar. Devlet olarak bazen bir şey yapmamıza gerek bile yoktur. Çünkü milletimiz bunu çok iyi algılamıştır. Ben rahmetli kardeşim Ömer Akpınar’ı rahmetle anıyorum. Ailesine öyle bir evlat yetiştirdikleri için, eşine öyle bir eşe sahip olduğu için teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını minnetle yad ediyorum” dedi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Çeber, Sosyal Güvenlik Kurum binalarına böyle isim verilmesi gibi uygulamalarının Karabük’te bir ilk olduğunu belirtti.


Konuşmanın ardından Şehit Köşesi’nin açılışı yapılan duanın ardından gerçekleştirildi. Açılış esnasında gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Ülker Akpınar, başta Bakan Jülide Sarıeroğlu ve diğer yetkililere teşekkür etti.


Devlet erkanının her kademesiyle oğlunun şehit olduğu günden bu güne kadar hep yanlarında olduğunu ve hiç yalnız kalmadıklarını da kaydeden anne Akpınar, "Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun. Oğlumun şehit olmasının üzerinden 97 gün geçti. Bizim yanımızda olan herkese teşekkür ederim." dedi.


Törene, Karabük Valisi Kemal Çeber’in yanı sıra, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım ve diğer protokol üyeleri, Batman’ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın da katıldı.




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