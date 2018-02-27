Şehit Astsubay Ömer Bilal doğum gününde unutulmadı

Şehidin annesi Ülker Akpınar’ın isteği üzerine şehidi için bir araya gelenler duygusal anlar yaşadı.

Dün akşam, Safranbolu Öğretmenevi’nde düzenlenen etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Şehit Ömer Bilal Akpınar’ın babası İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar, eşi Hafize Nur Akpınar ve çok sayıda kişi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve bir öğrencinin okuduğu şiir ile başlayan etkinlik minik öğrencilerinin hazırladığı mehter gösterisi ile devam etti. Gelini Hafize Nur’un elini tutarak miniklerin gösterisini izleyen anne Ülker Akpınar, öğrenciler, ’Kahraman Ömer Bilal’ler yetişiyor’ yazılı pankart açınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Ömer Bilal Akpınar’ın annesi Ülker Akpınar, Ömer Bilal’in doğum gününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm Safranbolu halkına teşekkür ederek, “ Ömer için ne söylesem az. O zaten son sözü söyledi. Tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum." dedikten sonra Mehmet Akif Ersoy’un “Vurulup Tertemiz Alnından Uzanmış Yatıyor” şirini okudu.

Şehidin annesi ve eşine Türk bayrağı temalı tablolar hediye edildiği doğum günü ay yıldızlı pastanın kesimi ile son buldu.