Şehit Aybüke öğretmenin ailesi hüzünlü

Oğullarının Karabük Üniversitesini kazanması sonrası Balıkesir’den Safranbolu’ya taşınan şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının devam ettiğini söyledi. 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, anne baba ve Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını dileyen acılı baba Yalçın, “İnşallah bizim yaşadığımız acıyı yeni göreve başlayan öğretmen ve diğer öğretmenlerin başına gelmesin. Hiç kimsenin başına gelmesini de istemeyiz. Kızım hayat dolu bir insandı. Çok yönlü ve kendisini yetiştirmeyi becerebilen ve öğretmenliği büyük bir hevesle yapmaya çalışan bir insandı. Atandığında ben öğretmen oldum diye sevincini kamuoyu ile paylaşan bir öğretmendi” dedi.

Eğitim öğretim yılının ilk günü olması münasebetiyle üzüntülerinin büyük olduğunu da ifade eden Yalçın, “Kızımın okulunda ve öğrencilerle birlikte olamadığımızdan üzüntülüyüm. Batman Valimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bizleri davet etti ama gidemedik. Üzüntümüz farklı bir şekilde cereyan etti. Diğer çocuğum Karabük Üniversitesini kazandığı için bugün Safranbolu’ya taşındık” diye konuştu.

Türk milletinin kadirşinas olduğunu yaşadıklarını acı olaydan dolayı daha iyi gördüklerini kaydeden Sadık Yalçın, “Türk milleti kendisini hor bakanları ve küçük görenleri, tarihten silmek isteyenleri bertaraf etmesini bilmiştir. Müslüman Türk milleti her zaman İslam’ın bayraktarlığını yapmış, İslam’a hizmet etmiş necip bir millettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve payidar kalacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Askerlerimiz silahla ve bedenle mücadele ederken, öğretmenlerimiz kalem ve fikirleri ile sosyal yönleriyle çocuklarımızı, gençlerimizi aydınlatmaya devam ediyorlar. Onların bu mücadelesine biz de millet olarak destek olmalıyız” şeklinde konuştu.

Yalçın, oğlu Atıf Aybars’ın Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandığını ve bu nedenle Safranbolu’ya taşındıklarını dile getirerek, “O da kendisini en iyi şekilde yetiştirecek, biz de ona katkı sağlayacağız. Bu milletin hizmetine devam etmesine katkı vereceğiz. Türk bayrağının dikili olduğu her yerde çocuklarımız görev yapmaya hazırdır. Askerlerimiz, polisimiz, eğitimci memurlarımız nasıl görev alıyorsa, bizim çocuğumuz da okulunu bitirdiğinde üzerine düşen neyse yapacaktır. Bu millet tarihte Türk’tür, yarın da Türk kalacaktır. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.