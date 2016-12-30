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30 Aralık 2016 17:39

Şehit Coşkun İşleyen’in ailesine “Şehadet Belgesi” verildi

Şehit Coşkun İşleyen’in ailesine “Şehadet Belgesi” verildi

30 Aralık 2016 17:39

26 Kasım 2016 tarihinde Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Gerdan Tepe Üs Bölgesine terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan tacizi esnasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Coşkun İşleyen’in ailesine Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından “Şehadet Belgesi” takdim edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak imzalı “Şehadet Belgesini” şehidin babası İsmail Rüştü İşleyen’e takdim eden Vali Mehmet Aktaş’a Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Tekin Nemlioğlu eşlik etti.
Verilen Şehadet belgesinde; "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan Kara Kuvvetlerimizin asil bir ferdi olarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Göstermiş olduğu yiğitlik ve cesaretle Türk milletinin varlığının birlik ve beraberliğinin ve vatan sevgisinin ölümsüz sembolü olarak hatırası sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



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