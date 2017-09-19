Şehit eşi 27 yıldır sıvasız evde yaşıyor

Şehit eşinin evinde kendi imkanlarıyla tadilat yapacaklarını belirten Dernek Başkanı Sabri Özer, bir şehit ailesinin bu durumda olduğunu bile bile yarın düzenlenecek Şehitler ve Gaziler Günü programına dernek olarak katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sabri Özer ve üyeleri, Şırnak Uludere’de operasyon sırasında terör örgütü tarafından şehit olan 21 yaşındaki Cafer Demirhan’ın eşi Hatice Demirhan’ın ailesiyle birlikte yaşadığı Namık Kemal Mahallesi’ndeki 2 katlı evi ziyaret etti. Başkan Sabri Özer ve üyeleri, 1993 yılında faizsiz konut kredisi ile alınan evin çok eksikliklerinin olduğunu söyledi.

Başkan Özer ve üyeleri evde yaptıkları inceleme sonrası, kendi imkanları ile evi daha yaşanabilir hale getirmek için mücadele edeceklerini kaydederek, “Evin salon kısmında ve iç duvarlarında sıva ve boya var. Balkonları yok. Işıkları yanmıyor, kapıları bile yok. Mutfak bile hijyen olması gerekirken bunlar yok. Burada bir şehidimizin eşi çocuğunu bu evde okutarak tüm varlığını aktarmış. Kendisi de elinde imkanı olsa evinin içine harcamak ister ve rahat oturmak ister. Devletimizi kınamıyoruz, yaptığı büyük veli nimetler var. Kanunlar var, onlardan yararlanıyor ve maaşlarını alıyorlar ama belirli bir noktadan sonra tıkanıyorlar. Gaziler günü dolayısıyla bu durumdan çok rahatsız olduk. Malül gaziler olarak bizim de yanımızda şehitler oldu. Bizler de geride bıraktığımız ve bırakacağımız çocukların bu duruma düşmesini asla istemeyiz. Bizim derneğimizin asıl amacı da bu. Devlet ile buradaki şehit yakınları ve gaziler arasında bağ oluşturmaktır. Devletimizin bazen uzanamadığı ele biz de aracılık etmek istedik. Burada malül gaziler olarak evinin iç sıvasını, kapılarını yaptıracağız. Elimizden gelen ne varsa ne gayret varsa, gerekse kendimiz çalışarak buranın daha yaşanılır duruma getirmek için çalışacağız. Şehit eşimizin bazen evine icra geldi, maaşına haciz geldi. Bizler müdahale etmeye çalıştık. Kendisi hayat mücadelesi verdi ve biz ona ayaktaki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha önce birkaç kez gerekli müracaatları yaptıklarını ancak sık sık bürokrat ve valiler değişince istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Özer, “Bizler de devletimizin eksikliğini gidermek için kendimiz gaziler gününde böyle bir talebimiz oldu. Yarın yapılacak programa katılmak istemiyoruz. Bir tarafta böyle bir durum varken bizim içimiz el vermiyor. Bu günümüzü bu yıl kutlamayı düşünmüyoruz. Bu tepki değildir ama bu kendi içimizdeki hüzündür. Bu dernek olarak aldığımız ortak bir karardır. Biz onurumuzla, gururumuzla yaşamanın, mücadele etmenin peşindeyiz. Burada da hafif bir onursuzluk varsa, kendi içimizde küçükte olsa protesto eder gibiyiz” ifadelerinde bulundu.