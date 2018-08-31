Şehit onbaşı Turan’ın silah arkadaşından duygulandıran paylaşım

Batman Kozluk ilçesinde görev yapan Karabüklü Uzman Çavuş Beytullah Dedeoğlu’nun sosyal medya hesabından şehit olan Onbaşı Recep Turan için yaptığı paylaşım duygu dolu anlar yaşattı.

“Koruyamadım, hakkını helal et bize”

Dedeoğlu şehit arkadaşının fotoğrafını paylaşarak terör örgütüne düzenlenen operasyon hakkında hayatının en zor gecesini yaşadığını belirterek, “Bu gece bitmiyor, geçmiyordu. Her zaman yanında aynı canım silah arkadaşım dediğim kişi şehit oluyor. Güler yüzlü devrem toprağım daha ne günlerimiz vardı yakışmadı,koruyamadım. Hakkını helal et bize mekanın cennet olsun can kardeşim benim” ifadelerini kullandı.

PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın acı haberini alan Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Şehidin naaşının askeri törenin ardından Zonguldak’ın Alaplı ilçesine getirilmesi bekleniyor.