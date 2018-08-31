Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 15:38

Şehit onbaşı Turan’ın silah arkadaşından duygulandıran paylaşım

Batman’ın Kozluk ilçesindeki operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Recep Turan’ın silah arkadaşının yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Şehit onbaşı Turan’ın silah arkadaşından duygulandıran paylaşım

31 Ağustos 2018 15:38


Batman Kozluk ilçesinde görev yapan Karabüklü Uzman Çavuş Beytullah Dedeoğlu’nun sosyal medya hesabından şehit olan Onbaşı Recep Turan için yaptığı paylaşım duygu dolu anlar yaşattı.


“Koruyamadım, hakkını helal et bize”


Dedeoğlu şehit arkadaşının fotoğrafını paylaşarak terör örgütüne düzenlenen operasyon hakkında hayatının en zor gecesini yaşadığını belirterek, “Bu gece bitmiyor, geçmiyordu. Her zaman yanında aynı canım silah arkadaşım dediğim kişi şehit oluyor. Güler yüzlü devrem toprağım daha ne günlerimiz vardı yakışmadı,koruyamadım. Hakkını helal et bize mekanın cennet olsun can kardeşim benim” ifadelerini kullandı.


PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın acı haberini alan Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Şehidin naaşının askeri törenin ardından Zonguldak’ın Alaplı ilçesine getirilmesi bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç