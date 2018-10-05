Şehitlerin silah arkadaşından duygulandıran paylaşım

Batman'da şehit düşen askerlerin silah arkadaşı acı haberi ameliyat için tedavi gördüğü memleketinde aldı. Uzman Çavuş Mehmet İnam, arkadaşlarının şehit haberi sonrası sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşımda bulundu.

Uzman Çavuş Mehmet İnam, bir süre önce ameliyat için izne ayrılarak memleketi Karabük'ün Yenice ilçesindeki ailesinin yanına geldi. Uzman Çavuş Mehmet İnam, askerde teröre karşı birlikte mücadele verdiği arkadaşlarının şehit olduğu haberini memleketinde aldı.

İnam, sosyal medya hesabından duyduğu acıyı arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşarak dile getirdi. Sosyal medya hesabından şehit olan arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşan İnam, "İçimiz yanıyor mekanlarınız cennet olsun, güzel yiğitler" diyerek duygularını ifade etti.

Kardeşi gibi gördüğü yakın arkadaşı Uzman Çavuş Neşet Gök'ün de şehit olduğunu öğrenen Mehmet İnam "Adam gibi adam kardeşim bitirdin beni. Mekanın cennet olsun güler yüzlü devrem" diyerek acısını paylaştı.

Yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen‘in de şehit olmasıyla daha çok üzülen Mehmet İnam "Sen olsun yapmasaydın be devrem. Mekanın cennet olsun devrem güzel insan" yazdı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 7 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen de şehit düştü. Şen'in şehit olmasıyla birlikte şehit sayısı 8'e yükseldi.