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15 Temmuz 2018 18:38

Şehitllikten dualar yükseldi

Karabük’ün Dünya Miras Kenti Safranbolu’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında şehitlerin kabirlerinden dualar yükseldi.

Şehitllikten dualar yükseldi

15 Temmuz 2018 18:38


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kabir ziyaretlerine Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra askeri erkan, kaymakamlık ve belediye birim müdür ve amirleri, sivil toplum kuruluşları, Şehit yakınları ve gaziler katıldı. Şehit Ömer Bilal Akpınar’ın kabri başında düzenlenen tören, mevlid-i şerif okunmasıyla başladı.


Yapılan duaların ardından Safranbolu aile mezarlığında bulunan tüm şehitlerin mezarları başında duaların okunması ile son bulan ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden tüm Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu gün senei devriyesini yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile tüm yurdumuzda olduğu gibi, Safranbolu’muzda da çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda günün ilk saatlerinde askerimiz, müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile birlikte şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Onlara dualar gönderdik. Ben bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimizi minnetle anıyor ve yine bir kez daha ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı kimsenin bölmeye gücünün yetmeyeceğini, gerektiğinde kadın erkek demeden her bir Türk evladının canını seve seve vermeye hazır olduğunu hatırlatmak istiyorum.” dedi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Safranbolu Merkezde bulunan Ulu Cami’deki Mevlid-i şerif programının ardından ve Tarihi Çarşıda bulunan Kazdağlı Meydanında Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından lokma tatlısı dağıtılmasıyla devam etti.


Ürkmezer, mevlide gelen vatandaşlarla Ulu Cami avlusunda uzun süre sohbet etti.




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