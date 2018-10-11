Sevdiği kızın annesini tabancayla vurdu

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir genç sevdiği kızın annesini tabanca ile ayaklarından vurarak yaraladı.

Edilen bilgiye göre olay, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre M.K (28) isimli bir genç, bir süre öncesi sevdiği kızı evlenmek için ailesinden isteyince ret cevabı aldı. Aldığı olumsuz cevap üzerine yanına aldığı ruhsatsız tabancayla sevdiği kızın evinin olduğu alana giden M.K burada, sevdiği kızın annesi G.A ile karşılaştı. M.K yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla G.A'yı kurşun yağmuruna tuttu. G.A ayaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken, M.K ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından G.A Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma olay sonrası kaçan M.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.