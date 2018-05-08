SGK mobil aracı Yenice’de hizmet veriyor

Ayda bir kere Yenice’ye gelen mobil araç Yenice’deki esnaf ve vatandaşların sorunlarına çözüm buluyor. Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası girişimleri ile Yenice’ye gelen ve Atatürk Anıtı önünde duran mobil araç bazı işlemleri online gerçekleştiriyor

Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu yaptığı açıklamada, "Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun mobil aracı her ayın ilk haftası Salı günleri Yenice’ye geliyor. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız bazı kayıtlarını yaptırabilecekler. Bu hizmet hem esnafımız hem de Yenice adına sevindirici bir hizmet. Devletimize ve kuruma teşekkür ediyoruz" dedi.