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08 Mayıs 2018 18:00

SGK mobil aracı Yenice’de hizmet veriyor

Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mobil hizmet aracı ayın ilk haftaları ayda bir kere olmak üzere Yenice’ye gelerek vatandaşlara hizmet veriyor.

SGK mobil aracı Yenice’de hizmet veriyor

08 Mayıs 2018 18:00


Ayda bir kere Yenice’ye gelen mobil araç Yenice’deki esnaf ve vatandaşların sorunlarına çözüm buluyor. Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası girişimleri ile Yenice’ye gelen ve Atatürk Anıtı önünde duran mobil araç bazı işlemleri online gerçekleştiriyor


Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu yaptığı açıklamada, "Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun mobil aracı her ayın ilk haftası Salı günleri Yenice’ye geliyor. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız bazı kayıtlarını yaptırabilecekler. Bu hizmet hem esnafımız hem de Yenice adına sevindirici bir hizmet. Devletimize ve kuruma teşekkür ediyoruz" dedi.




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